У Київській області в понеділок, 20 квітня 2026 року, знову застосовуватимуть локальні графіки відключення світла.

Під час проведення планових робіт в електромережах Київської області 20 квітня буде запроваджено спеціальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

У межах Великодимерської селищної територіальної громади, за даними ДТЕК, графіки відключення світла 20 квітня діятимуть із 9:00 до 19:00 частково в таких населених пунктах:

Покровське (вул. Жовтнева, Комарова, Лагерна);

Гребельки (Вишнева, Лісова, Лугова, Миру, Набережна, Польова, Садова, Шевченка);

Світильня (Жовтнева, Зарічна, Квітнева, Київська, Корольова, Коцюбинського, Набережна, Обіуха, Шкільна, Шматка, пров. Шматка).

У селі Деремезна Обухівської громади планові знеструмлення відбуватимуться з 9 до 20 години для деяких будинків по вулицях Шевченка, Приозерна, Пенькових, пише Politeka.

У с. Гатне обмеження електропостачання в понеділок застосовуватимуть із 8:00 до 20:00 частково по вул. Абрикосова, Андріївська, Археологічна, Хмельницького, Берегова, Ботанічна, Швеця, Валовня, Виноградна, Володарського, Володимирська, Гоголя, Грушева, Грушевського, Дорошенка, Зелена, Зоряна, Інститутська, Калинова, Кармелюка, Каштанова, Квітнева та ін.

Крім того, графіки відключення світла 20 квітня торкнуться Гірської сільської територіальної громади в Київській області. Там без електроенергії з 8:30 до 20:00 залишаться мешканці будинків за адресами: вул. Будівельна, 52, Виноградна, 15, 2, Дружби, 10, 18, 24, 27, 42, 46, Промислова, 5, Українська, 1.

