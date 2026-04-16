Новый график движения транспорта в Киеве будет введен на период поминальных дней с 19 по 22 апреля, когда город организует дополнительные рейсы в городские и пригородные кладбища, передает Politeka.

По информации официального портала Киева, в этот период на линии выйдут как специально сформированные маршруты, так и действующие автобусные, троллейбусные, трамвайные сообщения и маршрутные такси. Работа усиленного движения запланирована ориентировочно с 06.00 до 16.00, а завершение будет зависеть от пассажиропотока.

В разные дни предусмотрены отдельные транспортные схемы для ключевых мест захоронений. 19 апреля дополнительные рейсы направятся в Байково, Лесное, Северное, Южное, Пироговское, Пуща-Водицкое и другие кладбища, включая большие мемориальные комплексы столицы.

20 апреля сообщение расширят в направлении Беличанского, Бортничанского, Дарницкого, Жулянского, Зверинецкого и Троещинского направлений, а также в Мемориал в парке Вечной Славы. На следующий день, 21 апреля, транспорт переориентируют на Байковое, Быковнянское и Военное кладбища.

22 апреля маршруты дополнительно обеспечат доступ к Городскому кладбищу и близлежащим массивам. Отдельные изменения также коснутся сообщения со Святошинским, Соломенским и Куреневским направлениями.

Как уточнили в городской администрации, новый график движения транспорта в Киеве охватывает усиление нескольких видов перевозок — от метро-пересадок до наземных линий, чтобы уменьшить нагрузку в пиковые часы поминальных дней и обеспечить стабильное сообщение со всеми основными локациями.

