Новий графік руху транспорту в Києві запровадять на період поминальних днів із 19 по 22 квітня, коли місто організує додаткові рейси до міських та приміських кладовищ, передає Politeka.

За інформацією офіційного порталу Києві, у цей період на лінії вийдуть як спеціально сформовані маршрути, так і чинні автобусні, тролейбусні, трамвайні сполучення та маршрутні таксі. Робота посиленого руху запланована орієнтовно з 06:00 до 16:00, а завершення залежатиме від пасажиропотоку.

У різні дні передбачено окремі транспортні схеми для ключових місць поховань. 19 квітня додаткові рейси спрямують до Байкового, Лісового, Північного, Південного, Пирогівського, Пуща-Водицького та інших кладовищ, включно з великими меморіальними комплексами столиці.

20 квітня сполучення розширять у напрямку Біличанського, Бортничанського, Дарницького, Жулянського, Звіринецького та Троєщинського напрямків, а також до Меморіалу в парку Вічної Слави. Наступного дня, 21 квітня, транспорт переорієнтують на Байкове, Биківнянське та Військове кладовища.

22 квітня маршрути додатково забезпечать доступ до Міського кладовища та прилеглих масивів. Окремі зміни також торкнуться сполучення зі Святошинським, Солом’янським і Куренівським напрямками.

Як уточнили в міській адміністрації, новий графік руху транспорту в Києві охоплює посилення одразу кількох видів перевезень — від метро-пересадок до наземних ліній, аби зменшити навантаження у пікові години поминальних днів і забезпечити стабільне сполучення з усіма основними локаціями.

