Подорожание продуктов в Киевской области фиксируется по данным мониторинга розничного рынка, где наибольшие изменения затронули молочную группу и мясную продукцию, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфин .

Плавленый сыр "Ферма Дружба" 55% (70 г) в среднем стоит 32,60 грн. В торговых сетях цена колеблется от 31.00 до 33.80 грн в зависимости от магазина. По сравнению с мартом показатель вырос на 7,70 грн, что свидетельствует о заметном удорожании в этой категории.

Твердый творог «Коммо традиционный» 50% демонстрирует еще более выраженную динамику. Средняя стоимость составляет 580,12 грн за килограмм, тогда как в предыдущем месяце она была ниже на 41,18 грн. Разрыв между торговыми сетями остается существенным – от 549,00 до 611,50 грн.

Масло «Крестьянское» 72,5% (200 г) сейчас продается в среднем по 119,33 грн. В разных сетях цена варьируется от 107,00 до 129,00 грн. За месяц продукт прибавил 2,43 грн, что указывает на постепенный, но стабильный рост.

Карп живой также подорожал. Средняя цена составляет 245,50 грн за килограмм, что на 3,45 грн выше предыдущего периода. В продаже стоимость почти не отличается между основными сетями.

Курятина «Наша ряба» (голеница) выросла до 151,00 грн за килограмм. Это существенно больше мартовского уровня — плюс 49,00 грн, что делает эту позицию одной из наиболее динамичных в сегменте.

Кефир «Крестьянский» 2,5% (950 мл) удерживается на уровне 70,12 грн в среднем. Колебания в сетях остаются значительными - от 58,50 до 86,50 грн, однако общее изменение за месяц минимальное.

Анализ рынка показывает, что подорожание продуктов в Киевской области происходит неравномерно: быстрее всего растут цены на сыры и мясо, в то время как молочные напитки демонстрируют более стабильную динамику.

В целом, ценовая ситуация остается переменной, а разница между сетями свидетельствует о влиянии логистики, поставок и сезонных факторов на формирование стоимости базовых продуктов.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.