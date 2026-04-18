Подорожчання продуктів у Київській області фіксується за даними моніторингу роздрібного ринку, де найбільші зміни торкнулися молочної групи та м’ясної продукції, повідомляє Politeka.

Інфлрмацію про це надає сайт Мінфін.

Плавлений сир «Ферма Дружба» 55% (70 г) у середньому коштує 32,60 грн. У торгових мережах ціна коливається від 31,00 до 33,80 грн залежно від магазину. Порівняно з березнем показник зріс на 7,70 грн, що свідчить про помітне здорожчання у цій категорії.

Твердий сир «Комо традиційний» 50% демонструє ще більш виражену динаміку. Середня вартість сягає 580,12 грн за кілограм, тоді як у попередньому місяці вона була нижчою на 41,18 грн. Розрив між торговими мережами залишається суттєвим — від 549,00 до 611,50 грн.

Масло «Селянське» 72,5% (200 г) нині продається в середньому по 119,33 грн. У різних мережах ціна варіюється від 107,00 до 129,00 грн. За місяць продукт додав 2,43 грн, що вказує на поступове, але стабільне зростання.

Короп живий також подорожчав. Середня ціна становить 245,50 грн за кілограм, що на 3,45 грн вище попереднього періоду. У продажу вартість майже не відрізняється між основними мережами.

Курятина «Наша ряба» (гомілка) зросла до 151,00 грн за кілограм. Це суттєво більше за березневий рівень — плюс 49,00 грн, що робить цю позицію однією з найбільш динамічних у сегменті.

Кефір «Селянський» 2,5% (950 мл) утримується на рівні 70,12 грн у середньому. Коливання в мережах залишаються значними — від 58,50 до 86,50 грн, проте загальна зміна за місяць мінімальна.

Аналіз ринку показує, що подорожчання продуктів у Київській області відбувається нерівномірно: найшвидше зростають ціни на сири та м’ясо, тоді як молочні напої демонструють більш стабільну динаміку.

Загалом цінова ситуація залишається змінною, а різниця між мережами свідчить про вплив логістики, постачання та сезонних факторів на формування вартості базових продуктів.

