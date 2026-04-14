Работа для пенсионеров в Киеве остается востребованной: столичные компании открывают вакансии с официальным оформлением, стабильной оплатой и гибкими условиями занятости, сообщает Politeka.

Рынок труда в столице охватывает разные сферы, где могут работать люди постарше. Среди них учет, торговля и логистика, позволяющая выбирать направление в соответствии с опытом.

В бухгалтерском сегменте компания «АТМА, ООО» предлагает позицию специалиста по первичной документации на склад. Работник занимается проработкой накладных, участием в инвентаризационных процессах, коррекцией данных в системе учета и сопровождением водительских документов. Заработная плата составляет 30 000-32 000 гривен, предусмотрены обучение и социальный пакет.

В сфере ритейла сеть "Фора" ищет продавцов продовольственных товаров. Обязанности включают в себя консультации клиентов, контроль качества продукции, выкладку товаров и соблюдение кассовой дисциплины. Доходы колеблются в пределах 29500-38300 гривен после налогообложения, работникам гарантируют официальное трудоустройство и удобный график.

В логистическом направлении компания Rozetka открыла набор водителей для транспортировки заказов автомобилями Mercedes Sprinter. Среди требований опыт управления от двух лет, знание правил дорожного движения и ответственность. Заработная плата составляет 38 000–50 000 гривен, предусмотрены отпуска, больничные и бонусные выплаты.

В целом работа для пенсионеров в Киеве охватывает широкий спектр предложений, что позволяет людям старшего возраста оставаться активными и получать стабильный доход.

Работодатели отмечают, что опыт и дисциплина таких работников часто становятся важным преимуществом для компаний, стремящихся к стабильности в коллективах.

