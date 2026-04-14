Робота для пенсіонерів у Києві охоплює широкий спектр пропозицій, що дозволяє людям старшого віку залишатися активними та отримувати стабільний дохід.

Робота для пенсіонерів у Києві залишається затребуваною: столичні компанії відкривають вакансії з офіційним оформленням, стабільною оплатою та гнучкими умовами зайнятості, повідомляє Politeka.

Ринок праці у столиці охоплює різні сфери, де можуть працювати люди старшого віку. Серед них — облік, торгівля та логістика, що дозволяє обирати напрямок відповідно до досвіду.

У бухгалтерському сегменті компанія «АТМА, ТОВ» пропонує позицію спеціаліста з первинної документації на склад. Працівник займається опрацюванням накладних, участю в інвентаризаційних процесах, корекцією даних у системі обліку та супроводом документів для водіїв. Заробітна плата становить 30 000–32 000 гривень, передбачені навчання та соціальний пакет.

У сфері ритейлу мережа «Фора» шукає продавців продовольчих товарів. Обов’язки включають консультації клієнтів, контроль якості продукції, викладку товарів і дотримання касової дисципліни. Доходи коливаються в межах 29 500–38 300 гривень після оподаткування, працівникам гарантують офіційне працевлаштування та зручний графік.

У логістичному напрямку компанія Rozetka відкрила набір водіїв для транспортування замовлень автомобілями Mercedes Sprinter. Серед вимог — досвід керування від двох років, знання правил дорожнього руху та відповідальність. Заробітна плата сягає 38 000–50 000 гривень, передбачені відпустки, лікарняні та бонусні виплати.

Роботодавці відзначають, що досвід і дисципліна таких працівників часто стають важливою перевагою для компаній, які прагнуть стабільності в колективах.

