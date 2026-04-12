Специалисты ДТЭК объявили о новых локальных графиках отключения света в некоторых населенных пунктах Киевской области на понедельник, 13 апреля 2026 года.

В связи с плановыми профилактическими работами в электросетях 13 апреля 2026 года в Киевской области будут применяться специальные графики отключения света, пишет Politeka.

В пределах Переяславского городского территориального общества в Киевской области, по данным ДТЭК, графики отключения света 13 апреля будут действовать с 8:30 до 20:00 в с. Гайшин для некоторых домов по улицам Вишневая, Гаевая, Завирская, Набережная, Переясловская, Покровская, Полевая, Садовая, Ивана Стаднийчука.

На территории Обуховского общества обесточения в понедельник будут проходить с 8:00 до 20:00 частично в г. Обухов (ул. Жеваги, Защитников Украины, Луговая, Межгорная, Малышко), с. Копачев (Цветущая) и Долина (Садовая), сообщает Politeka.

Кроме того, графики отключения света 13 апреля также коснутся Дмитровской сельской территориальной общины. Там с 8:00 до 20:00 без электроэнергии останутся жители таких населенных пунктов:

Гуровщина (Благовестная, Киевская, Лесная, Молодежная, Полевая, Поповича);

Лесное (Абрикосовая, Виноградная, Вишневая, Ореховая, Рябиновая, Гранатовая, Уютная, Кленовая, Лесная, Медовая, Осенняя, Соловьиная, Сосновая, Ставковая, Шелковичная, Ягодная);

Любимовка (Благовестная, Гостеприимная, Живописная, Народная, Полевая, Молодежная);

Бузовая (Тихая, Центральная);

частично с. Буча, Горбовичи, Милая, Петрушки.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о новом повышении тарифов на коммунальные услуги в Украине.

Также Politeka сообщала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров: кому доступна поддержка.

Кроме того, Politeka рассказывала о подорожании проезда: горожанам рассказали о временном тарифе.