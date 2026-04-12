Фахівці ДТЕК оголосили про нові локальні графіки відключення світла в деяких населених пунктах Київської області на понеділок, 13 квітня 2026 року.

У звʼзку з плановими профілактичними роботами в електромережах 13 квітня 2026 року в Київській області застосовуватимуть спеціальні графіки відключення світла, пише Politeka.

У межах Переяславської міської територіальної громади в Київській області, за даними ДТЕК, графіки відключення світла 13 квітня діятимуть із 8:30 до 20:00 у с. Гайшин для деяких будинків по вулицях Вишнева, Гайова, Завірська, Набережна, Переяслівська, Покровська, Польова, Садова, Івана Стаднійчука.

На території Обухівської громади знеструмлення в понеділок відбуватимуться з 8:00 до 20:00 частково в м. Обухів (вул. Жевагі, Захисників України, Лугова, Міжгірна, Малишка), с. Копачів (Квітуча) та Долина (Садова), повідомляє Politeka.

Крім того, графіки відключеня світла 13 квітня також торкнуться Дмитpівської сільської територіальної громади. Там із 8:00 до 20:00 без електроенергії залишаться мешканці таких населених пунктів:

Гурівщина (Благовісна, Київська, Лісова, Молодіжна, Польова, Поповича);

Лісне (Абрикосова, Виноградна, Вишнева, Горіхова, Горобинова, Гранатова, Затишна, Кленова, Лісна, Медова, Осіння, Солов’їна, Соснова, Ставкова, Шовковична, Ягідна);

Любимівка (Благовісна, Гостинна, Живописна, Народна, Польова, Молодіжна);

Бузова (Тиха, Центральна);

частково с. Буча, Горбовичі, Мила, Петрушки.

Нагадаємо, Politeka писала про нове підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні.

Також Politeka повідомляла про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів: кому доступна підтримка.

Крім того, Politeka розповідала про подорожчання проїзду: містянам розповіли про тимчасовий тариф.