Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области предусматривает единовременную выплату 1500 гривен для определенных категорий населения в рамках правительственной программы поддержки, передает Politeka.

Решение утверждено Кабинетом Министров Украины 18 марта 2026 года. Документ №341 регламентирует порядок предоставления единовременной денежной доплаты отдельным социальным группам. Начисление будет производиться автоматически, без необходимости подавать заявления.

Право на получение средств имеют граждане, которым на 1 апреля 2026 года уже назначены пенсионные выплаты или государственная социальная поддержка. Общий уровень обеспечения не должен превышать 25 950 гривен, что равняется десяти прожиточным минимумам для нетрудоспособных лиц.

Доплата охватывает пенсии по возрасту, инвалидности, потерю кормильца, а также выплаты за выслугу лет и специальные надбавки. Отдельно учитываются категории государственных служащих, должностных лиц местного самоуправления, ученых и военных.

Финансовая поддержка также распространяется на пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, а также на семьи погибших или пропавших без вести защитников Украины. Для этих групп выплата производится независимо от размера основного пенсионного обеспечения.

В перечень получателей входят внутренне перемещенные лица, малообеспеченные семьи, граждане без права на пенсию, а также лица, осуществляющие уход за людьми с инвалидностью. Отдельно предусмотрена поддержка одиноких матерей, опекунов, многодетных семей и родителей тяжелобольных детей.

Если лицо отвечает сразу нескольким критериям, средства начисляются только по одному основанию в соответствии с правительственными правилами.

В рамках этой программы денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области направлена ​​на усиление социальной защиты уязвимых категорий и покрытие базовых потребностей в апреле 2026 года. Получателям советуют проверять зачисления через банковские учреждения или электронные сервисы.

