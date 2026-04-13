Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області передбачає одноразову виплату 1500 гривень для визначених категорій населення в межах урядової програми підтримки, передає Politeka.

Рішення затверджене Кабінетом Міністрів України 18 березня 2026 року. Документ №341 регламентує порядок надання одноразової грошової доплати окремим соціальним групам. Нарахування здійснюватиметься автоматично, без необхідності подавати заяви.

Право на отримання коштів мають громадяни, яким станом на 1 квітня 2026 року вже призначено пенсійні виплати або державну соціальну підтримку. Загальний рівень забезпечення не має перевищувати 25 950 гривень, що дорівнює десяти прожитковим мінімумам для непрацездатних осіб.

Доплата охоплює пенсії за віком, інвалідністю, втрату годувальника, а також виплати за вислугу років і спеціальні надбавки. Окремо враховуються категорії державних службовців, посадовців місцевого самоврядування, науковців та військових.

Фінансова підтримка також поширюється на постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, а також на сім’ї загиблих або зниклих безвісти захисників України. Для цих груп виплата здійснюється незалежно від розміру основного пенсійного забезпечення.

До переліку отримувачів входять внутрішньо переміщені особи, малозабезпечені родини, громадяни без права на пенсію, а також особи, які здійснюють догляд за людьми з інвалідністю. Окремо передбачено підтримку одиноких матерів, опікунів, багатодітних сімей і батьків тяжкохворих дітей.

Якщо особа відповідає одразу кільком критеріям, кошти нараховуються лише за однією підставою відповідно до урядових правил.

У межах цієї програми грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області спрямована на посилення соціального захисту вразливих категорій і покриття базових потреб у квітні 2026 року. Отримувачам радять перевіряти зарахування через банківські установи або електронні сервіси.

