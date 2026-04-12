Прогноз погоды на неделю с 13 по 19 апреля в Киеве позволит для местных жителей планировать свои дела с учетом природных капризов.

Прогноз погоды на неделю с 13 по 19 апреля в Киеве показывает нестабильную температуру и облачность, сообщает Politeka.

Прогноз погоды на неделю с 13 по 19 апреля в Киеве предоставили на сайте sinoptik.ua.

13 апреля в столице утро начнется пасмурно, однако уже днем ​​атмосфера на улице улучшится. В дневные часы небо станет ясным.

Температура воздуха будет колебаться от +4° в ночные часы до +10° днем. Атмосферное давление будет оставаться стабильным на уровне около 754 мм ртутного столбика.

14 апреля преобладает облачная погода. Облака содержатся с утра до вечера, но без существенных осадков. Температура воздуха будет достигать +12° в дневное время и около +6° ночью.

15 апреля в городе будет облачно, а атмосфера на улице станет более неустойчивой. В течение дня будет идти дождь, который к вечеру постепенно прекратится.

Температура воздуха будет держаться в пределах +6°…+7°. Влажность повысится, а ветер будет слабым или умеренным.

16 апреля в столице сохранится плотная облачность в течение всего дня. Температура воздуха постепенно повысится до +10 в дневное время. Атмосферное давление будет оставаться относительно стабильным.

17 апреля облачность сохранится, однако осадков не ожидается. Температура воздуха будет составлять до +13° в дневные часы. Атмосферные условия будут оставаться стабильными.

18 апреля в столице снова будет преобладать облачность. Температура воздуха будет колебаться от +9° в ночные часы до +14° днем. Влажность будет оставаться средней, а ветер – слабым или умеренным. Без осадков.

19 апреля сохранится пасмурное небо в течение всего дня. Температура воздуха будет достигать +16° в дневное время.

В итоге прогноз погоды на неделю с 13 по 19 апреля в Киеве указывает на преимущественно облачный весенний период с кратковременным дождем в середине недели.

Последние новости Украины:

