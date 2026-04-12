Прогноз погоди на тиждень з 13 по 19 квітня у Києві дасть змогу для місцевих жителів планувати свої справи з урахуванням природніх примх.

Прогноз погоди на тиждень з 13 по 19 квітня у Києві показує нестабільну температуру та хмарність, повідомляє Politeka.

Ппрогноз погоди на тиждень з 13 по 19 квітня у Києві надали на сайті sinoptik.ua.

13 квітня у столиці ранок розпочнеться похмуро, однак уже вдень атмосфера на вулиці покращиться. У денні години небо стане ясним.

Температура повітря коливатиметься від +4° у нічні години до +10° вдень. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним на рівні близько 754 мм ртутного стовпчика.

14 квітня переважатиме хмарна погода. Хмари утримуватимуться з ранку до вечора, але без істотних опадів. Температура повітря сягатиме +12° у денний час і близько +6° уночі.

15 квітня у місті буде переважно хмарно, а атмосфера на вулиці стане більш нестійкою. Протягом дня очікується дощ, який до вечора поступово припиниться.

Температура повітря триматиметься в межах +6°…+7°. Вологість підвищиться, а вітер буде слабким або помірним.

16 квітня у столиці утримається щільна хмарність протягом усього дня. Температура повітря поступово підвищиться до +10° у денний час. Атмосферний тиск залишатиметься відносно стабільним.

17 квітня хмарність збережеться, однак опадів не очікується. Температура повітря становитиме до +13° у денні години. Атмосферні умови залишатимуться стабільними.

18 квітня у столиці знову переважатиме хмарність. Температура повітря коливатиметься від +9° у нічні години до +14° вдень. Вологість залишатиметься середньою, а вітер - слабким або помірним. Без опадів.

19 квітня утримається похмуре небо протягом усього дня. Температура повітря сягатиме +16° у денний час.

У підсумку, прогноз погоди на тиждень з 13 по 19 квітня у Києві вказує на переважно хмарний весняний період із короткочасним дощем у середині тижня.

Останні новини України:

