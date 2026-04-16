В Киевской области переселенцы могут воспользоваться бесплатным жильем для ВПЛ в разных форматах, сообщает Politeka.

Платформа « Допомагай » позволяет находить временное размещение не только в регионе, но и в безопасных городах Украины. Основное внимание уделяется безопасности и комфорту тех, кто вынужденно покинул собственные дома из-за войны.

К примеру, в Киеве предлагают отдельную комнату в частном доме с ванной, туалетом и кухней. Владельцы ищут чистоплотную женщину или женщину-переселенку до 40 лет, возможен вариант с ребенком от трех лет. Условием является умеренное участие в быту.

В Проц Киевской области доступно жилье на любой срок для женщин, семей без детей и мужчин. Территория включает в себя несколько домов с закрытой охраной и видеонаблюдением. Комнаты оборудованы кухней, туалетом, душем, стиральной машиной и интернетом, оплата взимается только за электроэнергию.

Еще один вариант в селе Боровая Фастовского района принимает женщин, пожилых людей и даже домашних животных. Частный дом оборудован санузлом, бытовой техникой, газовым отоплением и стабильным интернетом. Территория включает земельный участок, рядом остановку, лес, реку и каскад прудов. Единственное условие – составить компанию женщине 70 лет, уход не нужен.

Специалисты рекомендуют использовать фильтры поиска на платформе, чтобы быстро находить варианты по нужным критериям. Каждый день появляются новые предложения от неравнодушных людей, что позволяет переселенцам оперативно получить убежище.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области постоянно обновляется, поэтому важно проверять сайт и связываться с хозяевами, чтобы гарантированно обеспечить временное жилье.

