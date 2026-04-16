У Київській області переселенці можуть скористатися безкоштовним житлом для ВПО у різних форматах, повідомляє Politeka.

Платформа «Допомагай» дозволяє знаходити тимчасове розміщення не лише в регіоні, а й у безпечних містах України. Основна увага приділяється безпеці та комфорту тих, хто вимушено залишив власні домівки через війну.

Наприклад, у Києві пропонують окрему кімнату в приватному будинку з ванною, туалетом і кухнею. Власники шукають охайну жінку або жінку-переселенку до 40 років, можливий варіант із дитиною від трьох років. Умовою є помірна участь у побуті.

У Процові Київської області доступне житло на будь-який термін для жінок, сімей без дітей та чоловіків. Територія включає кілька будинків із закритою охороною та відеоспостереженням. Кімнати обладнані кухнею, туалетом, душем, пральною машиною та інтернетом, оплата стягується лише за електроенергію.

Ще один варіант у селі Борова Фастівського району приймає жінок, людей похилого віку та навіть домашніх тварин. Приватний будинок оснащений санвузлом, побутовою технікою, газовим опаленням та стабільним інтернетом. Територія включає земельну ділянку, поруч зупинку, ліс, річку та каскад ставків. Єдина умова — скласти компанію жінці 70 років, догляд не потрібен.

Фахівці радять використовувати фільтри пошуку на платформі, щоб швидко знаходити варіанти за потрібними критеріями. Щодня з’являються нові пропозиції від небайдужих людей, що дозволяє переселенцям оперативно отримати прихисток.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області постійно оновлюється, тому важливо перевіряти сайт і зв’язуватися з господарями, щоб гарантовано забезпечити тимчасове помешкання.

