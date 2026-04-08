Как будут работать церкви на Пасху в Киеве в 2026 году, зависит от расписаний конкретных приходов, сообщает Politeka.
В 2026 году православные христиане будут отмечать Пасху 12 апреля, поэтому освящение куличей в большинстве храмов будет совершаться как накануне, 11 апреля, так и непосредственно в день праздника.
Поэтому рассказываем, какие церкви и как будут работать в Киеве.
В частности, Свято-Михалевский Выдубицкий мужской монастырь сообщил о поэтапном проведении богослужений в течение двух дней.
- 11 апреля здесь запланировано освящение куличей в 15:00,
- чтение книги Деяний Апостолов в 22:00,
- Пасхальну Полуношницю о 23:30.
- В ночь на 12 апреля состоится Пасхальная Утреня в 00:00,
- ночная Пасхальная Литургия святителя Иоанна Златоуста в 02:00.
- Утром того же дня освящение куличей начнется в 05:00,
- в 08:00 пройдет Божественная Литургия святителя Иоанна Златоустого с последующим освящением до вечера.
- Завершится праздничный день Пасхальной Вечерней в 17:00.
То, как будут работать церкви на Пасху в Киеве в 2026 году, в разных храмах может отличаться, и верующим советуют уточнять информацию заранее.
В разных районах столицы определены локации, где можно освятить пасхальные корзины. В Дарницком районе это:
- Храм святых апостолов Петра и Павла Православной Церкви Украины на проспекте Николая Бажана, 1,
- РГ Прихода Рождества Пресвятой Богородицы на Позняках на проспекте Григоренко, 28
- Храм Почаевской иконы Божией Матери ВТО на улице Бориспольская, 30 а,
- Храм Святого Николая по улице Евгения Харченко, 39.
В Соломенском районе освящение пройдет в:
- Церкви Рождества Пресвятой Богородицы ВТО на улице Каменщиков, 13 15,
- Храмы Покрова Богородицы на Соломенке по улице Патриарха Мстислава Скрипника, 20 1,
- Приход Святого Иоанна Крестителя на улице Гарматная, 37.
