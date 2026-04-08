Как будут работать церкви на Пасху в Киеве в 2026 году, зависит от расписаний конкретных приходов, сообщает Politeka.

В 2026 году православные христиане будут отмечать Пасху 12 апреля, поэтому освящение куличей в большинстве храмов будет совершаться как накануне, 11 апреля, так и непосредственно в день праздника.

В частности, Свято-Михалевский Выдубицкий мужской монастырь сообщил о поэтапном проведении богослужений в течение двух дней.

11 апреля здесь запланировано освящение куличей в 15:00,

чтение книги Деяний Апостолов в 22:00,

Пасхальну Полуношницю о 23:30.

В ночь на 12 апреля состоится Пасхальная Утреня в 00:00,

ночная Пасхальная Литургия святителя Иоанна Златоуста в 02:00.

Утром того же дня освящение куличей начнется в 05:00,

в 08:00 пройдет Божественная Литургия святителя Иоанна Златоустого с последующим освящением до вечера.

Завершится праздничный день Пасхальной Вечерней в 17:00.

То, как будут работать церкви на Пасху в Киеве в 2026 году, в разных храмах может отличаться, и верующим советуют уточнять информацию заранее.

В разных районах столицы определены локации, где можно освятить пасхальные корзины. В Дарницком районе это:

Храм святых апостолов Петра и Павла Православной Церкви Украины на проспекте Николая Бажана, 1,

РГ Прихода Рождества Пресвятой Богородицы на Позняках на проспекте Григоренко, 28

Храм Почаевской иконы Божией Матери ВТО на улице Бориспольская, 30 а,

Храм Святого Николая по улице Евгения Харченко, 39.

В Соломенском районе освящение пройдет в:

Церкви Рождества Пресвятой Богородицы ВТО на улице Каменщиков, 13 15,

Храмы Покрова Богородицы на Соломенке по улице Патриарха Мстислава Скрипника, 20 1,

Приход Святого Иоанна Крестителя на улице Гарматная, 37.

