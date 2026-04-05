Прогноз погоды с 6 по 12 апреля в Киеве обещает изменяющиеся условия, от солнечных прояснений до периодических осадков в течение недели.

Прогноз погоды на неделю с 6 по 12 апреля в Киеве подразумевает, что на столицу надвигается холод, сообщает Politeka.

Подробный прогноз погоды на неделю с 6 по 12 апреля в Киеве предоставили на сайте sinoptik.ua.

6 апреля в столице солнце будет редко появляться среди облаков. Днем возможен дождь, который к вечеру постепенно ослабеет.

Температура от +8° ночью до +14° днем, ветер 1–3,6 м/с, влажность 56–66%, вероятность осадков до 67%.

7 апреля облачная атмосфера удержится до конца дня. Днем ожидается сильный дождь, который к вечеру снизит интенсивность. Температура +6…+9°, ветер 2,4–4,2 м/с.

8 апреля небо будет пасмурным, а мелкий дождь будет продолжаться практически весь день, усиливаясь после обеда. Днем до +6°, ночная +5°, ветер до 3,9 м/с.

9 апреля облачность сохраняется в течение дня, с мелкими дождями с утра до вечера. Температура +3…+6°, ветер 1,4–3,4 м/с, влажность 56–82%.

10 апреля пасмурная погода удержится весь день. Осадков не предполагается. Дневная температура +3°, ночная +1°, ветер 0,8–3,3 м/с.

11 апреля небо будет облачным, без осадков ночью и утром, мелкий дождь возможен днем, но к вечеру оно закончится. Температура +1…+5°.

12 апреля солнце будет редко появляться среди облаков, осадков не предполагается. Дневная температура до +10°, ночная +3°, ветер 0,7–3,7 м/с, влажность 52–81%.

В целом прогноз на неделю с 6 по 12 апреля в Киеве свидетельствует о переменной весенней погоде с периодическими осадками и умеренными колебаниями температур.

Утром и вечером будут оставаться прохладными, а днем ​​воздух будет прогреваться до комфортных значений.

