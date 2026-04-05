Прогноз погоди на тиждень з 6 по 12 квітня у Києві передбачає, що на столицю насувається холод, повідомляє Politeka.

Детальний прогноз погоди на тиждень з 6 по 12 квітня у Києві надали на сайті sinoptik.ua.

6 квітня у столиці сонце рідко буде з’являтися серед хмар. Вдень можливий дощ, який до вечора поступово послабшає.

Температура від +8° вночі до +14° вдень, вітер 1–3,6 м/с, вологість 56–66%, ймовірність опадів до 67%.

7 квітня хмарна атмосфера утримається до кінця дня. Вдень очікується сильний дощ, який до вечора зменшить інтенсивність. Температура +6…+9°, вітер 2,4–4,2 м/с.

8 квітня небо буде похмурим, а дрібний дощ триватиме практично весь день, посилюючись після обіду. Денна температура до +6°, нічна +5°, вітер до 3,9 м/с.

9 квітня хмарність зберігатиметься протягом дня, із дрібними дощами від ранку до вечора. Температура +3…+6°, вітер 1,4–3,4 м/с, вологість 56–82%.

10 квітня похмура погода утримається весь день. Опадів не передбачається. Денна температура +3°, нічна +1°, вітер 0,8–3,3 м/с.

11 квітня небо залишатиметься хмарним, без опадів уночі та вранці, дрібний дощ можливий удень, але до вечора він закінчиться. Температура +1…+5°.

12 квітня сонце рідко з’являтиметься серед хмар, опадів не передбачається. Денна температура до +10°, нічна +3°, вітер 0,7–3,7 м/с, вологість 52–81%.

Вцілому, прогноз на тиждень з 6 по 12 квітня у Києві свідчить про мінливу весняну погоду з періодичними опадами та помірними коливаннями температур.

Ранкові та вечірні години залишатимуться прохолодними, а вдень повітря прогріватиметься до комфортних значень.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які суми тепер доведеться платити мешканцям.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які суми отримають мешканці.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: хто може сподіватися на цю підтримку.