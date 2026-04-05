В Киевской области в понедельник, 6 апреля 2026 года, будут действовать новые локальные графики отключения света.

Энергетики предупредили о плановых работах в электросетях Киевской области 6 апреля 2026 года и соответствующих графиках отключения света, пишет Politeka.

В городе Обухов, по данным ДТЭК, графики отключения света 6 апреля будут применяться с 8:00 до 20:00 для домов по следующим адресам:

ул. Васильковская, 1-3, 4А, 4Б, 5-8, 10-12, 14, 16, 18, 23, 27, 29, 31;

Звездная, 1-9, 11-16, 16/2, 17-19,21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;

Криничная, 1-36, 36А, 37-44, 47;

Малышко, 18, 20, 22, 22Б, 24, 26, 26А, 28, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 49А, 53, 55, 57, 59, 61, 73;

Соборная, 1, 7, 9А, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22-28, 28А, 29-33, 33Б, 34-44, 46-49, 49А, 50-62, 64-66, 8

Вербовая, 1, 3, 13, 15, 15А, 17, 19, 19А, 21, 21/2, 23;

частично улицы Волошковая, Киевская, Казацкий путь, переулки Малышковский, Парковый, Стусовая Гора.

В г. Переяслав обесточения в понедельник будут действовать с 8:30 до 20:00 для некоторых домов по улицам Героев Днепра, Лесика, Объездная, Владимира Правика, Степная, Прибрежная, Хуторская, сообщает Politeka.

Кроме того, графики отключения света в Киевской области 6 апреля коснутся Великодымерского поселкового территориального общества. С 9:00 до 15:00 частичные обесточения состоятся в селах Бобрик и Гоголев, а с 9:00 до 19:00 – поселке Великая Дымерка, с. Гребельки, Светильня, Покровское.

Последние новости Украины:

