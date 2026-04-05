Енергетики попередили про планові роботи в електромережах Київської області 6 квітня 2026 року та відповідні графіки відключення світла, пише Politeka.

У місті Обухів, за даними ДТЕК, графіки відключення світла 6 квітня застосовуватимуть із 8:00 до 20:00 для будинків за такими адресами:

вул. Васильківська, 1-3, 4А, 4Б, 5-8, 10-12, 14, 16, 18, 23, 27, 29, 31;

Зоряна, 1-9, 11-16, 16/2, 17-19,21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;

Кринична, 1-36, 36А, 37-44, 47;

Малишка, 18, 20, 22, 22Б, 24, 26, 26А, 28, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 49А, 53, 55, 57, 59, 61, 73;

Соборна, 1, 7, 9А, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22-28, 28А, 29-33, 33Б, 34-44, 46-49, 49А, 50-62, 64-66, 68, 70, 70/1, 83А;

Вербова, 1, 3, 13, 15, 15А, 17, 19, 19А, 21, 21/2, 23;

частково вулиці Волошкова, Київська, Козацький шлях, провулки Малишківський, Парковий, Стусова Гора.

У м. Переяслав знеструмлення у понеділок діятимуть із 8:30 до 20:00 для деяких будинків по вулицях Героїв Дніпра, Лесика, Обʼїзна, Володимира Правика, Степова, Прибережна, Хутірська, повідомляє Politeka.

Крім того, графіки відключення світла в Київській області 6 квітня торнуться Великодимерської селищної територіальної громади. Із 9:00 до 15:00 часткові знеструмлення відбудуться в селах Бобрик та Гоголів, а з 9:00 до 19:00 – селищі Велика Димерка, с. Гребельки, Світильня, Покровське.

