Украинцам показали дополнительные графики отключения света, которые продлятся в Киевской области на 8 апреля, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщили несколько территориальных общин на основе данных «Київських регіональних електромереж».
В Киевской области 8 апреля намечены плановые отключения электроэнергии в отдельных населенных пунктах в связи с проведением профилактических работ на электросетях.
Такие работы направлены на повышение надежности электроснабжения и предотвращение возможных аварийных ситуаций, которые могут возникнуть из-за изношенного оборудования или неблагоприятных погодных условий. Заблаговременное ознакомление с графиками позволяет жителям спланировать свой день и учесть возможные временные перебои с электричеством.
ТОВ «ДТЕК» сообщает о проведении плановых профилактических работ на объектах электрических сетей. В этой связи будет временно прекращено электроснабжение в селе Ходосивка. Поэтому свет будут выключать с 08:00 до 19:00 по следующим адресам:
- Молодижна — 5030
- Польова — 0096
- Викентия Хвойкы — 0119; 13; 15; 21; 25А; 27; 29; 39; 43
- Жывопысна — :0103; 12-А; 13; 15; 16; 16А; 17; 17А; 21; 24
- Жытня — :5553; 11; 14; 19/к.н.0136; 5А/к.н.5565; 7; 9А
- Спортывна — 15Б; 4
- СТ «Секвоя» — 1; 7
- Степова — 5170
- Урядова — :5702; 2; 3; 36; 38.
ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» проведет профилактические работы в рамках Дмитровской сельской территориальной громады 8 апреля 2026 с 08:00 до 19:00.
В этой связи временно будет отключено электроснабжение в селе Петрушкы по следующим адресам: 6518, 6519, 6520, 6521, 6522, 6523, 6525, 6526, 6527, 6528, 6529 и 653.
