Украинцам показали дополнительные графики отключения света, которые продлятся в Киевской области на 8 апреля, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили несколько территориальных общин на основе данных «Київських регіональних електромереж».

В Киевской области 8 апреля намечены плановые отключения электроэнергии в отдельных населенных пунктах в связи с проведением профилактических работ на электросетях.

Такие работы направлены на повышение надежности электроснабжения и предотвращение возможных аварийных ситуаций, которые могут возникнуть из-за изношенного оборудования или неблагоприятных погодных условий. Заблаговременное ознакомление с графиками позволяет жителям спланировать свой день и учесть возможные временные перебои с электричеством.

ТОВ «ДТЕК» сообщает о проведении плановых профилактических работ на объектах электрических сетей. В этой связи будет временно прекращено электроснабжение в селе Ходосивка. Поэтому свет будут выключать с 08:00 до 19:00 по следующим адресам:

Молодижна — 5030

Польова — 0096

Викентия Хвойкы — 0119; 13; 15; 21; 25А; 27; 29; 39; 43

Жывопысна — :0103; 12-А; 13; 15; 16; 16А; 17; 17А; 21; 24

Жытня — :5553; 11; 14; 19/к.н.0136; 5А/к.н.5565; 7; 9А

Спортывна — 15Б; 4

СТ «Секвоя» — 1; 7

Степова — 5170

Урядова — :5702; 2; 3; 36; 38.

ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» проведет профилактические работы в рамках Дмитровской сельской территориальной громады 8 апреля 2026 с 08:00 до 19:00.

В этой связи временно будет отключено электроснабжение в селе Петрушкы по следующим адресам: 6518, 6519, 6520, 6521, 6522, 6523, 6525, 6526, 6527, 6528, 6529 и 653.

Последние новости Украины:

