Українцям показали додаткові графіки відключення світла, що будуть тривати у Київській області на 8 квітня, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили кілька територіальних громад на основі даних «Київських регіональних електромереж».

У Київській області 8 квітня заплановані планові відключення електроенергії в окремих населених пунктах у зв’язку з проведенням профілактичних робіт на електромережах.

Такі роботи спрямовані на підвищення надійності електропостачання та запобігання можливим аварійним ситуаціям, що можуть виникнути через зношене обладнання або несприятливі погодні умови. Завчасне ознайомлення з графіками дозволяє мешканцям спланувати свій день і врахувати можливі тимчасові перебої з електрикою.

ТОВ «ДТЕК» повідомляє про проведення планових профілактичних робіт на об’єктах електричних мереж. У зв’язку з цим буде тимчасово припинено електропостачання в селі Ходосівка. Через це світло вимикатимуть з 08:00 до 19:00 за такими адресами:

Молодіжна — 5030

Польова — 0096

Вікентія Хвойки — 0119; 13; 15; 21; 25А; 27; 29; 39; 43

Живописна — :0103; 12-А; 13; 15; 16; 16А; 17; 17А; 21; 24

Житня — :5553; 11; 14; 19/к.н.0136; 5А/к.н.5565; 7; 9А

Спортивна — 15Б; 4

СТ «Секвоя» — 1; 7

Степова — 5170

Урядова — :5702; 2; 3; 36; 38.

ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» проведе профілактичні роботи в межах Дмитрівської сільської територіальної громади 8 квітня 2026 року з 08:00 до 19:00.

У зв’язку з цим тимчасово буде відключено електропостачання у селі Петрушки на наступних адресах: 6518, 6519, 6520, 6521, 6522, 6523, 6525, 6526, 6527, 6528, 6529 та 6530.

Останні новини України:

