Новая система оплаты за проезд в Киевской области начинает внедряться в одном из городов региона, потому рассказываем, на что это повлияет.

Новая система оплаты за проезд в Киевской области заработала, чтобы сделать расчеты за билеты более прозрачными и удобными для всех категорий пассажиров, сообщает Politeka.

Новая система оплаты за проезд в Киевской области подразумевает использование валидаторов в общественном транспорте Белой Церкви.

Теперь пассажиры могут рассчитываться за поездки через физическую карту, которую можно заказать в управлении социальной защиты, или через мобильное приложение.

Каждый валидатор автоматически фиксирует поездку, что позволяет учитывать пассажиропоток и обеспечивает учет безналичных расчетов.

В Белой Церкви зарегистрировано около 50 тысяч льготников, относящихся к 26 категориям. Количество бесплатных поездок для каждой категории будут определяться депутатами городского совета в зависимости от бюджетных возможностей.

Благодаря этому механизму планируется снизить конфликты между перевозчиками и пассажирами и сделать процесс компенсации прозрачным.

Для этого перевозчикам будут предоставляться средства на основании ежемесячных актов, подтверждающих фактическое количество перевезенных пассажиров.

Внедрение новой системы оплаты за проезд в Киевской области сопровождается запуском четырех новых автобусов, полученных в качестве благотворительной помощи.

Эти транспортные средства будут бесплатно перевозить все льготные категории пассажиров на одном из маршрутов.

Ожидается, что обновленный порядок расчетов значительно упростит поездки для жителей, повысит прозрачность работы перевозчиков и создаст возможность точного учета пассажиропотока.

Последние новости Украины:

