Нова система оплати за проїзд у Київській області починає впроваджуватися в одному з міст регіону, тому розповідаємо, на що це вплине.

Нова система оплати за проїзд у Київській області запрацювала, щоб зробити розрахунки за квитки більш прозорими та зручними для всіх категорій пасажирів, повідомляє Politeka.

Нова система оплати за проїзд у Київській області передбачає використання валідаторів у громадському транспорті Білої Церкви.

Тепер пасажири можуть розраховуватися за поїздки через фізичну картку, яку можна замовити в управлінні соціального захисту, або через мобільний додаток.

Кожен валідатор автоматично фіксує поїздку, що дозволяє точно враховувати пасажиропотік та забезпечує облік безготівкових розрахунків.

У Білій Церкві зареєстровано близько 50 тисяч пільговиків, які належать до 26 категорій. Кількість безкоштовних поїздок для кожної категорії визначатимуть депутати міської ради залежно від бюджетних можливостей.

Завдяки цьому механізму планується зменшити конфлікти між перевізниками та пасажирами і зробити процес компенсації прозорим.

Для цього перевізникам надаватимуть кошти на підставі щомісячних актів, що підтверджують фактичну кількість перевезених пасажирів.

Впровадження нової системи оплати за проїзд у Київській області супроводжується запуском чотирьох нових автобусів, отриманих як благодійну допомогу.

Ці транспортні засоби безкоштовно перевозитимуть усі пільгові категорії пасажирів на одному з маршрутів.

Очікується, що оновлений порядок розрахунків значно спростить поїздки для мешканців, підвищить прозорість роботи перевізників і створить можливість точного обліку пасажиропотоку.

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які суми тепер доведеться платити мешканцям.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які суми отримають мешканці.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: хто може сподіватися на цю підтримку.