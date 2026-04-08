Як працюватимуть церкви на Великдень у Києві у 2026 році залежить від розкладів конкретних парафій, повідомляє Politeka.
У 2026 році православні християни відзначатимуть Великдень 12 квітня, тому освячення пасок у більшості храмів відбуватиметься як напередодні, 11 квітня, так і безпосередньо у день свята.
Тому розповідаємо які церкви і як працюватимуть у Києві.
Зокрема, Свято Михайлівський Видубицький чоловічий монастир повідомив про поетапне проведення богослужінь упродовж двох днів.
- 11 квітня тут заплановано освячення пасок о 15:00,
- читання книги Діянь Апостолів о 22:00,
- Пасхальну Полуношницю о 23:30.
- У ніч на 12 квітня відбудеться Пасхальна Утреня о 00:00,
- нічна Пасхальна Літургія святителя Іоана Золотоустого о 02:00.
- Вранці того ж дня освячення пасок розпочнеться о 05:00,
- о 08:00 триватиме Божественна Літургія святителя Іоана Золотоустого з подальшим освяченням до вечора.
- Завершиться святковий день Пасхальною Вечірнею о 17:00.
Те, як працюватимуть церкви на Великдень у Києві у 2026 році у різних храмах може відрізнятися, і вірянам радять уточнювати інформацію заздалегідь.
У різних районах столиці визначено локації, де можна освятити великодні кошики. У Дарницькому районі це:
- Храм святих апостолів Петра та Павла Православної Церкви України на проспекті Миколи Бажана, 1,
- РГ Парафії Різдва Пресвятої Богородиці на Позняках на проспекті Григоренка, 28 г,
- Храм Почаївської ікони Божої Матері ПЦУ на вулиці Бориспільська, 30 а,
- Храм Святого Миколая на вулиці Євгена Харченка, 39.
У Солом’янському районі освячення відбуватиметься у:
- Церкві Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ на вулиці Каменярів, 13 15,
- Храмі Покрови Богородиці на Солом’янці на вулиці Патріарха Мстислава Скрипника, 20 1,
- Парафії Святого Іоанна Хрестителя на вулиці Гарматна, 37.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які суми тепер доведеться платити мешканцям.
Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які суми отримають мешканці.
Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: хто може сподіватися на цю підтримку.