Як працюватимуть церкви на Великдень у Києві у 2026 році визначає графік богослужінь та порядок освячення великодніх кошиків у столиці.

Як працюватимуть церкви на Великдень у Києві у 2026 році залежить від розкладів конкретних парафій, повідомляє Politeka.

У 2026 році православні християни відзначатимуть Великдень 12 квітня, тому освячення пасок у більшості храмів відбуватиметься як напередодні, 11 квітня, так і безпосередньо у день свята.

Тому розповідаємо які церкви і як працюватимуть у Києві.

Зокрема, Свято Михайлівський Видубицький чоловічий монастир повідомив про поетапне проведення богослужінь упродовж двох днів.

11 квітня тут заплановано освячення пасок о 15:00,

читання книги Діянь Апостолів о 22:00,

Пасхальну Полуношницю о 23:30.

У ніч на 12 квітня відбудеться Пасхальна Утреня о 00:00,

нічна Пасхальна Літургія святителя Іоана Золотоустого о 02:00.

Вранці того ж дня освячення пасок розпочнеться о 05:00,

о 08:00 триватиме Божественна Літургія святителя Іоана Золотоустого з подальшим освяченням до вечора.

Завершиться святковий день Пасхальною Вечірнею о 17:00.

Те, як працюватимуть церкви на Великдень у Києві у 2026 році у різних храмах може відрізнятися, і вірянам радять уточнювати інформацію заздалегідь.

У різних районах столиці визначено локації, де можна освятити великодні кошики. У Дарницькому районі це:

Храм святих апостолів Петра та Павла Православної Церкви України на проспекті Миколи Бажана, 1,

РГ Парафії Різдва Пресвятої Богородиці на Позняках на проспекті Григоренка, 28 г,

Храм Почаївської ікони Божої Матері ПЦУ на вулиці Бориспільська, 30 а,

Храм Святого Миколая на вулиці Євгена Харченка, 39.

У Солом’янському районі освячення відбуватиметься у:

Церкві Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ на вулиці Каменярів, 13 15,

Храмі Покрови Богородиці на Солом’янці на вулиці Патріарха Мстислава Скрипника, 20 1,

Парафії Святого Іоанна Хрестителя на вулиці Гарматна, 37.

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які суми тепер доведеться платити мешканцям.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які суми отримають мешканці.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: хто може сподіватися на цю підтримку.