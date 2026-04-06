Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області стартує у вигляді одноразової виплати 1500 гривень для визначених категорій населення, повідомляє Politeka.net.

Рішення ухвалив Кабінет Міністрів України 18 березня 2026 року постановою № 341 «Деякі питання надання одноразової грошової доплати окремим категоріям населення». Кошти будуть нараховані автоматично, без необхідності подавати заяви.

Право на отримання мають особи, яким станом на 1 квітня 2026 року призначено пенсію або державні соціальні виплати. Загальна сума пенсій не повинна перевищувати 25 950 гривень, що відповідає десяти прожитковим мінімумам для непрацездатних громадян.

Доплата охоплює пенсії за віком, інвалідністю та втратою годувальника, а також виплати за вислугу років та спеціальні надбавки державним службовцям, посадовцям місцевого самоврядування, народним депутатам, науковцям і військовим.

Виплати поширюються на пенсії по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника для військових, держслужбовців і учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Соціальні пенсії та допомоги малозабезпеченим сім’ям, людям з інвалідністю та дітям з особливими потребами також включено до програми.

Для учасників захисту України, членів родин загиблих або зниклих безвісти та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС виплата надається незалежно від розміру пенсії.

Грошова допомога охоплює одержувачів державних соціальних виплат, серед яких внутрішньо переміщені особи, малозабезпечені родини, ті, хто отримує базову соціальну підтримку, громадяни без права на пенсію та доглядачі людей з інвалідністю.

Також виплати включають допомогу на дітей — одиноких матерів, опікунів, багатодітні родини, сім’ї з тяжкохворими дітьми, дітей, батьки яких ухиляються від аліментів або позбавлені піклування. Підтримку отримують батьки-вихователі та прийомні родини.

Якщо громадянин підпадає під кілька категорій одночасно, виплата надається лише за однією підставою.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області спрямована на оперативну підтримку найбільш уразливих громадян і забезпечення базових потреб у квітні 2026 року. Мешканцям радять перевіряти наявність виплат у банківських чи соціальних кабінетах, щоб отримати кошти без затримок.

Експерти наголошують, що ці виплати допоможуть знизити фінансовий тиск на родини та пенсіонерів, а також підтримати стабільність соціальної системи регіону.

Очікується, що регулярне інформування громадян про нові виплати сприятиме своєчасному отриманню допомоги та уникненню черг у банках і соцслужбах.

