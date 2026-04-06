Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области направлена ​​на оперативную поддержку наиболее уязвимых граждан и обеспечение базовых потребностей в апреле 2026 года.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области стартует в виде единовременной выплаты 1500 гривен для определенных категорий населения, сообщает Politeka.net.

Решение принял Кабинет Министров Украины 18 марта 2026 постановлением № 341 «Некоторые вопросы предоставления единовременной денежной доплаты отдельным категориям населения». Денежные средства будут начислены автоматически, без необходимости подавать заявления.

Право на получение имеют лица, по состоянию на 1 апреля 2026 года назначена пенсия или государственные социальные выплаты. Общая сумма пенсий не должна превышать 25 950 гривен, что соответствует десяти прожиточным минимумам для нетрудоспособных граждан.

Доплата охватывает пенсии по возрасту, инвалидности и потере кормильца, а также выплаты за выслугу лет и специальные надбавки государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления, народным депутатам, ученым и военным.

Выплаты распространяются на пенсии по инвалидности и потере кормильца для военных, госслужащих и участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Социальные пенсии и пособия малообеспеченным семьям, людям с инвалидностью и детям с особыми потребностями также включены в программу.

Для участников защиты Украины, членов семей погибших или пропавших без вести и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС выплата предоставляется независимо от размера пенсии.

Денежная помощь охватывает получателей государственных социальных выплат, среди которых внутренне перемещенные лица, малообеспеченные семьи, получающие базовую социальную поддержку, граждане без права на пенсию и смотрители людей с инвалидностью.

Также выплаты включают пособие на детей — одиноких матерей, опекунов, многодетные семьи, семьи с тяжелобольными детьми, детей, родители которых уклоняются от алиментов или лишены попечения. Поддержку получают родители-воспитатели и приемные семьи.

Если гражданин подпадает под несколько категорий одновременно, выплата предоставляется только по одному основанию.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области направлена ​​на оперативную поддержку наиболее уязвимых граждан и обеспечение базовых потребностей в апреле 2026 года. Жителям советуют проверять наличие выплат в банковских или социальных кабинетах, чтобы получить без задержек.

Эксперты отмечают, что эти выплаты помогут снизить финансовое давление на семьи и пенсионеров, а также поддержать стабильность социальной системы региона.

Ожидается, что регулярное информирование граждан о новых выплатах будет способствовать своевременному получению помощи и избеганию очередей в банках и соцслужбах.

Источник

