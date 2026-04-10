Специалисты отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется бесплатно и помогает покрыть базовые нужды.

В Киеве начала действовать программа гуманитарной помощи для пенсионеров, направленная на поддержку уязвимых категорий населения, включая внутренне перемещенные лица, сообщает Politeka.

Инициатива предусматривает раздачу одежды, обуви и средств гигиены для людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Помощь доступна для переселенцев, многодетных семей, лиц с инвалидностью и людей постарше.

Получить необходимые вещи можно в специально определенных пунктах разных районах столицы. Локации расположены в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Подольском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах. Среди адресов – улицы Ломоносова, Харьковское шоссе, Закревского, Курнатовского, Озерная, Цитадельная, Ярославская, Игната Юры, Воздухофлотский проспект и проспект Победы.

Дополнительную поддержку оказывают территориальные центры социального обслуживания. Там можно получить продукты длительного хранения и базовые бытовые товары, обратившись лично или предварительно договорившись по телефону.

Специалисты отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется бесплатно и помогает покрыть базовые нужды. Для более быстрого оформления советуют иметь при себе документы, подтверждающие статус получателя.

Организаторы призывают не откладывать обращение, чтобы избежать очередей и получить поддержку. В будущем планируется расширение инициативы: появятся новые пункты выдачи и будут охвачены дополнительные категории граждан.

Подробности и контакты доступны в территориальных центрах социального обслуживания и на официальных ресурсах города. Программа продолжает обеспечивать своевременную помощь всем нуждающимся пенсионерам столицы.

