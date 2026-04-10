У Києві почала діяти програма гуманітарної допомоги для пенсіонерів, спрямована на підтримку вразливих категорій населення, включно з внутрішньо переміщеними особами, повідомляє Politeka.

Ініціатива передбачає роздачу одягу, взуття та засобів гігієни для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Допомога доступна для переселенців, багатодітних родин, осіб із інвалідністю та людей старшого віку.

Отримати необхідні речі можна у спеціально визначених пунктах у різних районах столиці. Локації розташовані в Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах. Серед адрес – вулиці Ломоносова, Харківське шосе, Закревського, Курнатовського, Озерна, Цитадельна, Ярославська, Гната Юри, Повітрофлотський проспект та проспект Перемоги.

Додаткову підтримку надають територіальні центри соціального обслуговування. Там можна отримати продукти тривалого зберігання та базові побутові товари, звернувшись особисто або попередньо домовившись телефоном.

Фахівці наголошують, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві надається безкоштовно та допомагає покрити базові потреби. Для швидшого оформлення радять мати при собі документи, що підтверджують статус отримувача.

Організатори закликають не відкладати звернення, щоб уникнути черг та вчасно отримати підтримку. У майбутньому планується розширення ініціативи: з’являться нові пункти видачі та буде охоплено додаткові категорії громадян.

Деталі та контакти доступні у територіальних центрах соціального обслуговування та на офіційних ресурсах міста. Програма продовжує забезпечувати своєчасну допомогу всім пенсіонерам столиці, хто її потребує.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які суми тепер доведеться платити мешканцям.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які суми отримають мешканці.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: хто може сподіватися на цю підтримку.