В Киевской области переселенцы могут воспользоваться бесплатным жильем для ВПЛ в разных форматах, сообщает Politeka.

Платформа «Допомагай» позволяет найти временное размещение не только в регионе, но и в безопасных городах Украины.

Главный акцент делается на безопасность и комфорт тех, кто вынужденно покинул собственные дома из-за войны.

К примеру, в Киеве предлагают отдельную комнату в частном доме со всеми необходимыми удобствами: ванной, туалетом и кухней для приготовления пищи. Владельцы ищут чистоплотную женщину или женщину-переселенку до 40 лет, возможен вариант с ребенком от трех лет. Условием является умеренное участие в быту.

В Проц Киевской области доступно жилье на любой срок для женщин, семей без детей и мужчин. Территория включает в себя несколько домов с закрытой охраной и видеонаблюдением. Комнаты оборудованы кухней, туалетом, душем, стиральной машиной и интернетом, а оплата взимается только за электроэнергию.

Еще один вариант размещения есть в селе Боровая Фастовского района. Здесь принимают женщин, пожилых людей и даже домашних животных. Частный дом оборудован санузлом, бытовой техникой, газовым отоплением и стабильным интернетом. Территория включает земельный участок, рядом остановку, лес, реку и каскад прудов. Единственное условие – составить компанию женщине 70 лет, уход не нужен.

Специалисты советуют использовать фильтры поиска на платформе, чтобы быстро найти варианты по критериям. Каждый день появляются новые предложения от неравнодушных граждан, что позволяет переселенцам оперативно получить убежище.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области постоянно обновляется, поэтому важно проверять сайт и контактировать с хозяевами, чтобы гарантированно обеспечить себе временное жилье.

