У Київській області переселенці можуть скористатися безкоштовним житлом для ВПО у різних форматах, повідомляє Politeka.

Платформа «Допомагай» дає змогу знайти тимчасове розміщення не лише в регіоні, а й у безпечних містах України.

Головний акцент робиться на безпеку та комфорт тих, хто вимушено залишив власні домівки через війну.

Наприклад, у Києві пропонують окрему кімнату у приватному будинку з усіма необхідними зручностями: ванною, туалетом і кухнею для приготування їжі. Власники шукають охайну жінку або жінку-переселенку до 40 років, можливий варіант з дитиною від трьох років. Умовою є помірна участь у побуті.

У Процові Київської області доступне житло на будь-який термін для жінок, сімей без дітей та чоловіків. Територія включає кілька будинків із закритою охороною та відеоспостереженням. Кімнати обладнані кухнею, туалетом, душем, пральною машиною та інтернетом, а оплата стягується лише за електроенергію.

Ще один варіант розміщення є у селі Борова Фастівського району. Тут приймають жінок, людей похилого віку та навіть домашніх тварин. Приватний будинок оснащений санвузлом, побутовою технікою, газовим опаленням та стабільним інтернетом. Територія включає земельну ділянку, поруч зупинку, ліс, річку та каскад ставків. Єдина умова — скласти компанію жінці 70 років, догляд не потрібен.

Фахівці радять користуватися фільтрами пошуку на платформі, щоб швидко знайти варіанти за критеріями. Щодня з’являються нові пропозиції від небайдужих громадян, що дозволяє переселенцям оперативно отримати прихисток.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області постійно оновлюється, тому важливо перевіряти сайт та контактувати з господарями, щоб гарантовано забезпечити собі тимчасове помешкання.

