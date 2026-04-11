В Киевской области пенсионеры могут получать дополнительные выплаты к пенсии в виде так называемых возрастных доплат, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в ПФУ.

Это ежемесячная финансовая поддержка, которая назначается по достижении определенного возраста и увеличивается каждые пять лет при соблюдении установленных требований.

Такие доплаты для пенсионеров в Киевской области начисляются автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд для их оформления не нужно. В то же время, их размер зависит от возраста пенсионера. Лица от 70 до 74 лет получают дополнительно 300 гривен, от 75 до 79 лет — 456 гривен, а граждане в возрасте от 80 лет — 570 гривен ежемесячно.

Важно учитывать, что эти выплаты не прилагаются друг к другу. После перехода в следующую возрастную категорию устанавливается новый размер надбавки, а не суммируется с предыдущим.

Однако существует ограничение на получение такой помощи. Если основной размер пенсии превышает 10340,35 гривны, возрастная надбавка не назначается. Кроме того, после проведения индексации эти суммы остаются фиксированными и не изменяются.

Особенности начисления зависят и от даты рождения пенсионера. Выплата начинается со дня достижения соответствующего возраста. Если день рождения выпадает на первое число месяца, прибавка выплачивается в полном объеме за весь месяц. Если же, например, на 20 число, то в первый месяц будет начислена лишь часть суммы — пропорционально количеству дней после достижения соответствующего возраста.

В последствии доплата выплачивается полностью ежемесячно вместе с основной пенсией.

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области: какие суммы теперь придется платить жителям.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Киевской области: какие суммы получат жители.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве: кто может надеяться на эту поддержку.