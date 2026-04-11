Доплата для пенсіонерів у Київській області призначається після досягнення певного віку.

У Київській області пенсіонери можуть отримувати додаткові виплати до пенсії у вигляді так званих вікових доплат, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили в ПФУ.

Це щомісячна фінансова підтримка, яка призначається після досягнення певного віку та збільшується кожні п’ять років за умови дотримання встановлених вимог.

Такі доплати для пенсіонерів у Київській області нараховуються автоматично, тому звертатися до Пенсійного фонду для їх оформлення не потрібно. Водночас їх розмір залежить від віку пенсіонера. Особи віком від 70 до 74 років отримують додатково 300 гривень, від 75 до 79 років — 456 гривень, а громадяни віком від 80 років — 570 гривень щомісяця.

Важливо враховувати, що ці виплати не додаються одна до одної. Після переходу до наступної вікової категорії встановлюється новий розмір надбавки, а не сумується з попереднім.

Однак існує обмеження щодо отримання такої допомоги. Якщо основний розмір пенсії перевищує 10 340,35 гривні, вікова надбавка не призначається. Крім того, після проведення індексації ці суми залишаються фіксованими та не змінюються.

Особливості нарахування залежать і від дати народження пенсіонера. Виплата починається з дня досягнення відповідного віку. Якщо день народження припадає на перше число місяця, надбавка виплачується у повному обсязі за весь місяць. Якщо ж, наприклад, на 20 число, у перший місяць буде нарахована лише частина суми — пропорційно кількості днів після досягнення відповідного віку.

Надалі доплата виплачується повністю щомісяця разом із основною пенсією.

