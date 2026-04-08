Ограничение движения транспорта в Киеве было введено из-за проведения ремонтных работ на одном из мостов столицы, поэтому рассказываем об этом больше.

Ограничения движения транспорта в Киеве начали действовать с 4 апреля, сообщает Politeka.

Речь идет о частичном ограничении движения в Киеве в связи с необходимостью восстановления технического состояния сооружения и проведения ремонтных работ.

Как отмечают на официальном сайте КП "Киевавтодоргород", в этот период специалисты будут выполнять восстановление несных конструкций переходных прогонов моста.

На время проведения работ проезд был организован с переменами. В частности, ограничение движения транспорта в Киеве было введено в направлении с правого на левый берег Днепра.

В то же время, проезд обеспечили по противоположной части моста, где авто едут с левого на правый берег. Там обустроили по две полосы в каждом направлении, чтобы снизить неудобства для водителей.

Ремонтные работы и неудобства для горожан и гостей столицы на мосту через реку Десенко продлятся ориентировочно до 31 августа.

Как пояснили в коммунальном предприятии, ремонтные работы являются частью планового обновления мостовой инфраструктуры. В предыдущие годы выполняли значительный объем работ на этом сооружении.

В частности, в 2022-2025 годах провели комплексный ремонт проезжей части в направлении с левого на правый берег, где полностью обновили дорожное покрытие и заменили аварийные конструкции переходных прогонов. Параллельно частично обновляли и участки в противоположном направлении.

Специалисты отмечают, что такие меры необходимы для безопасной эксплуатации моста в будущем. Именно поэтому работы решили продолжить и в этом году, сосредоточившись на тех элементах конструкции, нуждающихся в дополнительном усилении.

В итоге после завершения всех этапов ожидается улучшение технического состояния сооружения и снижение рисков для водителей.

