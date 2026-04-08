Обмеження руху транспорту в Києві запровадили через проведення ремонтних робіт на одному з мостів столиці, тому розповідаємо про це більше.

Обмеження руху транспорту в Києві почали діяти з 4 квітня, повідомляє Politeka.

Йдеться про часткове обмеженя руху Києві у зв’язку з необхідністю відновлення технічного стану споруди та проведення ремонтних робіт.

Як зазначають на офіційному сайті КП "Київавтошляхміст", у цей період фахівці виконуватимуть відновлення несних конструкцій перехідних прогонів мосту.

На час проведення робіт проїзд організували зі змінами. Зокрема, обмеження руху транспорту в Києві запровадили у напрямку з правого на лівий берег Дніпра.

Водночас проїзд забезпечили по протилежній частині мосту, де авто їдуть з лівого на правий берег. Там облаштували по дві смуги в кожному напрямку, щоб зменшити незручності для водіїв.

Ремонтні роботи та незручності для містян і гостей столиці на мосту через річку Десенка триватимуть орієнтовно до 31 серпня.

Як пояснили у комунальному підприємстві, ремонтні роботи є частиною планового відновлення мостової інфраструктури. У попередні роки вже виконували значний обсяг робіт на цій споруді.

Зокрема, у 2022–2025 роках провели комплексний ремонт проїжджої частини в напрямку з лівого на правий берег, де повністю оновили дорожнє покриття та замінили аварійні конструкції перехідних прогонів. Паралельно частково оновлювали і ділянки у протилежному напрямку.

Фахівці наголошують, що такі заходи необхідні для безпечної експлуатації мосту в майбутньому. Саме тому роботи вирішили продовжити і цього року, зосередившись на тих елементах конструкції, які потребують додаткового підсилення.

У підсумку, після завершення всіх етапів, очікується покращення технічного стану споруди та зниження ризиків для водіїв.

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які суми тепер доведеться платити мешканцям.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які суми отримають мешканці.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: хто може сподіватися на цю підтримку.