Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области теперь можно быстро найти с помощью онлайн-платформы «Допомагай», объединяющей владельцев недвижимости и людей, нуждающихся в временном убежище, сообщает Politeka.

Сервис позволяет оперативно просматривать предложения и напрямую связываться с хозяевами. Квартиры и дома предоставляются без оплаты, а владельцы публикуют подробные объявления с информацией о площади, условиях и контакте для связи.

Среди доступных вариантов - столичные дома и жилье в населенных пунктах региона. К примеру, в Киеве на улице Гамалеевская предлагают однокомнатную квартиру с электроснабжением и газом. Жилье рассчитано на двух человек и ориентировано на женщин с детьми в период военного положения.

Еще одно предложение находится в Козине Обуховского района. Хозяева готовы принять двоих на любой срок, контакт для договоренности оставлен в сообщении.

В селе Козлов Переяслав-Хмельницкого района доступен дом с тремя комнатами, который ранее не использовался. Помещение оборудовано электричеством и печным отоплением, во дворе есть колодец и хозяйственная постройка. Для заселения необходимо обустроить интерьер и завезти мебель.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области помогает переселенцам быстрее получить временное убежище и адаптироваться к новым условиям. Специалисты рекомендуют внимательно проверять объявления, уточнять условия пребывания и договариваться о сроках заранее.

Онлайн поиск уменьшает время ожидания и позволяет найти безопасное жилье в регионе.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Киевской области: как изменились цены.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области: что нужно иметь при себе для получения.

Как сообщала Politeka, Подорожание круп в Киевской области: магазины резко переписали ценники.