Безкоштовне житло для ВПО у Київській області тепер можна швидко знайти за допомогою онлайн-платформи «Допомагай», яка об’єднує власників нерухомості та людей, що потребують тимчасового прихистку, повідомляє Politeka.

Сервіс дозволяє оперативно переглядати пропозиції та безпосередньо зв’язуватися з господарями. Квартири та будинки надаються без оплати, а власники публікують детальні оголошення з інформацією про площу, умови та контакт для зв’язку.

Серед доступних варіантів — столичні помешкання та житло у населених пунктах регіону. Наприклад, у Києві на вулиці Гамаліївська пропонують однокімнатну квартиру з електропостачанням і газом. Житло розраховане на двох осіб і орієнтоване на жінок із дітьми на період воєнного стану.

Ще одна пропозиція розташована у Козині Обухівського району. Господарі готові прийняти двох осіб на будь-який термін, контакт для домовленості залишено у повідомленні.

У селі Козлів Переяслав-Хмельницького району доступний будинок із трьома кімнатами, який раніше не використовувався. Приміщення обладнане електрикою та пічним опаленням, на подвір’ї є колодязь і господарська споруда. Для заселення потрібно облаштувати інтер’єр і завезти меблі.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області допомагає переселенцям швидше отримати тимчасовий прихисток та адаптуватися до нових умов. Фахівці радять уважно перевіряти оголошення, уточнювати умови перебування та домовлятися про терміни заздалегідь.

Онлайн-пошук скорочує час очікування та дозволяє знайти безпечне житло у регіоні.

