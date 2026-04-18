Доплаты для пенсионеров в Киевской области призваны покрыть расходы на ежедневные нужды и уход, повышая уровень социальной защиты пожилых граждан.

В Киевской области начали начислять доплаты пенсионерам, сообщают местные органы власти, передает Politeka.

Выплаты предусмотрены новым законом «О Госбюджете-2026» и направлены на поддержку пожилых людей, нуждающихся в постоянном уходе.

Размер прибавки повысили до 1038 гривен. Рост стал возможен после увеличения прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц до 2595 гривен. По сравнению с прошлым годом пособие выросло на 93,6 гривны.

Право на получение средств имеют лица старше 80 лет, нуждающиеся в регулярном медицинском контроле и не имеющие трудоспособных родственников для ежедневной поддержки. Прибавка доступна также пенсионерам без оформленной инвалидности или участия в других социальных программах.

Для оформления помощи необходимо пройти врачебно-консультативную комиссию. После обследования гражданин получает заключение и представляет пакет документов в Пенсионный фонд. Среди обязательных документов – паспорт, идентификационный код, медицинское заключение о потребности в уходе и подтверждение отсутствия других социальных выплат.

Специалисты отмечают, что доплаты для пенсионеров в Киевской области призваны покрыть расходы на ежедневные нужды и уход, повышая уровень социальной защиты пожилых граждан.

Местные отделения Пенсионного фонда советуют заранее уточнять график работы комиссий и готовить документы для обеспечения своевременного начисления средств и избежать задержек.

Пенсионерам также советуют регулярно проверять обновления законодательства и подавать документы заранее, чтобы гарантированно получить выплаты без промедления.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области: как скорректированы новые цены.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: кто получит дополнительные выплаты в феврале.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Киеве: на каких маршрутах выросли цены.