У Київській області почали нараховувати доплати для пенсіонерів, повідомляють місцеві органи влади, передає Politeka.

Виплати передбачені новим законом «Про Держбюджет-2026» і спрямовані на підтримку громадян похилого віку, які потребують постійного догляду.

Розмір надбавки підвищили до 1038 гривень. Зростання стало можливим після збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб до 2595 гривень. У порівнянні з минулим роком допомога зросла на 93,6 гривні.

Право на отримання коштів мають особи старші 80 років, які потребують регулярного медичного контролю та не мають працездатних родичів для щоденної підтримки. Надбавка доступна також пенсіонерам без оформленої інвалідності або участі в інших соціальних програмах.

Для оформлення допомоги необхідно пройти лікарсько-консультативну комісію. Після обстеження громадянин отримує висновок і подає пакет документів до Пенсійного фонду. Серед обов’язкових документів – паспорт, ідентифікаційний код, медичний висновок про потребу у догляді та підтвердження відсутності інших соціальних виплат.

Фахівці наголошують, що доплати для пенсіонерів у Київській області покликані покрити витрати на щоденні потреби та догляд, підвищуючи рівень соціального захисту літніх громадян.

Місцеві відділення Пенсійного фонду радять заздалегідь уточнювати графік роботи комісій та готувати документи, щоб забезпечити своєчасне нарахування коштів і уникнути затримок.

Пенсіонерам також радять регулярно перевіряти оновлення законодавства та подавати документи завчасно, щоб гарантовано отримати виплати без зволікань.

