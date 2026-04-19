У зв'язку з плановими роботами вводять графіки відключення світла у Київській області на тиждень з 20 по 26 квітня.

Графіки відключення світла у Київській області на тиждень з 20 по 26 квітня носять плановий характер через профілактичні роботи в електромережах, пише Politeka.net.

Про це повідомили кілька територіальних громад на основі даних «Київських регіональних електромереж».

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах електрики будуть проводити профілактичні роботи в межах регіону. У зв'язку з цим вводять графіки відключення світла у Київській області на тиждень з 20 по 26 квітня.

20.04.2026 року з 8 до 20 години вимикатимуть електрику в селі Гатне. Знеструмлять будинки, що розташовані за такими адресами:

Абрикосова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12ПР.43, 13, 14, 15, 15-А, 17, 19, 19А, 21, 21А, 23, 25, 27, 31, 31А, 33А, 35, 35А,

Андріївська — 1, 2, 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 5-А, 7А, 8-А, 9, 11, 13А, 17, 19, 19А, 5842

Археологічна — 7, 8, 12, 13, 16/2, 16/3, 16/4, 17, 18, 19, 20, 21, 22А, 161

Б. Хмельницького — 3, 4, 5, 7, 8, 8/1, 8/2, 8/4, 8\3, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 21А, 23А, 23Б, 23В, 23Г, 24, 24-А, 25, 32, 32А, 37, 0083

Берегова — 1, 1/5, 1/6, 3, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 23А, 25, 25А, 26, 27А, 28, 30, 31, 31А, 32, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 52/1–52/12, 56, 100, 0129

Ботанічна — 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 4Ж, 4З, 6, 6/1–6/9, 6-А, 6-Б, 6-В, 6-Г, 6-Д, 6-Е, 10, 42, 100, 0524

В. Швеця — 37-Г, 45Б, 50А, 50Б, 50В, 50Г, 52, 54А, 54Б, 54В, 54Г, 56, 68-А, 68-Б, 68В, 71В, 74, 78, 82/1–82/9, 84, 86, 5199

Валовня — 11, 15, 16/2, ХРАМ

Валовня К. — 1, 5, 6, 8, 8/1, 8/2, 9, 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 14, 14/1, 14/2, 16, 16/1, 16/2, 18, 18/1, 20, 20/1, 20/2

Виноградна — 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 9, 9А, 10, 12, 13, 13А, 15, 16, 19, 21, 21А, 22, 26, 28, 29, 29-А, 29Б, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 52, 57, 60, 62, 64, 66, 66А, 66Б, 66-Г, 85, 100, 128, 130, 139, 0346

Володарського — 0139

Володимирська — 2А, 2Б, 2В, 3, 4, 4А, 5А, 6, 6-А, 9, 10, 10Б, 12, 12/1, 12А, 12-Б, 15, 17, 19, 21, 23, 25

Гоголя — 1, 1-А, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 11А, 13, 15, 16А–16-Е, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26/1, 26А, 28/1, 29, 31, 33, 33А, 34, 36, 37, 38А, 39, 40, 40А, 41, 41А, 43, 44, 53, 57, 57А, 59, 61, 159, 171, 176, 180, 182, 5573

Гоголя Миколи — 17

Грушева — 27, 29, 31

Грушевського — 1, 2, 6, 13А, 26

Дорошенка — 1, 2, 5, 6, 7, 7А–7Ж, 9, 10, 12, 12А, 15, 17, 18, 22

Зелена — 1, 2А, 3, 3А, 3Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21А, 23, 25–27, 26, 114

Зоряна — 1, 1А, 1Б, 2, 2/1, 4, 5, 6, 7, 7А, 7-Б, 8, 8А, 8Б, 8-В, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14А, 15А, 15Б, 17, 17А–17Г, 19, 19-А, 21, 21А, 23, 24, 25, 26, 26/1, 26/2, 27, 28, 28А, 28Б, 29, 30А, 32, 34, 34-А, 46.

Також 20 квітня зникне світло в селі Мартусівка. Обмеження вводяться з 08:30–20:00 години за такими адресами:

Будівельна — 52

Виноградна — 15, 2

Дружби — 10, 18, 24, 27, 42, 46

Промислова — 5

Українська — 1.

21.04.2026 року з 08:30 до 20:00 години з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах проводитимуть профілактичні роботи в межах села Чирське. Знеструмлять вулиці:

Київська — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 31, 37, 38, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71

Покровська — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 34А

Крім цього, 21 квітня буде відсутнє світло в селі Юріївка з 8 до 20 години. Знеструмлять будинки, що розташовані на таких вулицях:

Гайова — 2, 8, 12, 18, 24

Горохівська — 20, 21, 25, 25А, 29, 29А, 34, 42, 52, 54, 56, 56А, 56Б, 56В

Лісова — 1, 2, 3, 3А, 5, 7, 7А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23

Паркова — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 17А/к.н.:0103, 18, 22

Північна — 17

Польова — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 23.

