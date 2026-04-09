Навіть невелике подорожчання яєць в Києві перед Великоднем позначається на загальній сумі витрат родини на свято.

Експерти зафіксували подорожчання яєць у Києві перед Великоднем, передає Politeka.

Інформацію про це українцям надає сайт Мінфін.

Найбільший вплив на вартість мають популярні бренди та великі упаковки.

Середні ціни на тридцятку яєць марки Ясенсвіт наразі складають 263,75 грн. У Megamarket упаковка коштує 272,50 грн, а у Metro — 255 грн. У березні аналогічна кількість яєць у середньому продавалася по 256,46 грн, що свідчить про збільшення на 7–8%.

Менші упаковки теж дорожчають. Яйця по 18 штук у середньому продають за 151,50 грн. У Novus — 154 грн, а в Auchan — 149 грн. Минулого місяця середнє значення було 146,31 грн, тож зростання склало близько 5–6 гривень.

У десяткових упаковках відчутне подорожчання. Середня ціна на 10 яєць Ясенсвіт — 87,23 грн. У магазинах варіює від 83,99 до 93 грн. Показники минулого місяця були на рівні 84,21 грн. Аналогічна тенденція спостерігається і у бренду Квочка: середня ціна — 87 грн, тоді як у березні становила 85,41 грн.

За останній місяць середні ціни на десяток яєць піднялися на 3–5 гривень, на 18 штук — на 7,50 грн, а на 30 — на 12,65 грн. Основними факторами називають підвищення собівартості виробництва та логістики.

Споживачі зазначають, що ці зміни вплинуть на формування святкового кошика. Попри це, великодні покупки у Києві тривають активно, а покупці планують замовлення заздалегідь, аби зекономити.

Останні новини України:

