Даже небольшое подорожание яиц в Киеве перед Пасхой сказывается на общей сумме расхода семьи на праздник.

Эксперты зафиксировали подорожание яиц в Киеве перед Пасхой, передает Politeka.

Информацию об этом украинцам предоставляет сайт Минфин .

Наибольшее влияние на стоимость оказывают популярные бренды и большие упаковки.

Средние цены на тридцатку яиц марки Ясенсвит составляют 263,75 грн. В Megamarket упаковка стоит 272,50 грн, а в Metro – 255 грн. В марте аналогичное количество яиц в среднем продавалось по 256,46 грн, что свидетельствует об увеличении на 7–8%.

Меньшие упаковки тоже дорожают. Яйца по 18 штук в среднем продают по 151,50 грн. У Novus – 154 грн, а у Auchan – 149 грн. В прошлом месяце среднее значение было 146,31 грн, поэтому рост составил около 5–6 гривен.

В десятичных упаковках ощутимое удорожание. Средняя цена на 10 яиц Ясенвит – 87,23 грн. В магазинах варьирует от 83,99 до 93 грн. Показатели в прошлом месяце были на уровне 84,21 грн. Аналогичная тенденция наблюдается и у бренда Квочка: средняя цена - 87 грн, тогда как в марте составила 85,41 грн.

За последний месяц средние цены на десяток яиц поднялись на 3–5 гривен, на 18 штук – на 7,50 грн, а на 30 – на 12,65 грн. Основными факторами называют повышение себестоимости производства и логистики.

Потребители отмечают, что эти изменения повлияют на формирование праздничной корзины. Несмотря на это, пасхальные покупки в Киеве продолжаются активно, а покупатели планируют заказы заранее сэкономить.

