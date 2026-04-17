Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві надається безкоштовно та дозволяє покрити основні потреби у складний період.

У Києві стартувала програма гуманітарної допомоги для пенсіонерів, яка охоплює внутрішньо переміщених осіб та інші вразливі категорії населення, повідомляє Politeka.

Ініціатива передбачає видачу одягу, взуття та засобів гігієни тим, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Програма охоплює дітей, жінок, переселенців, людей старшого віку, малозабезпечені та багатодітні родини, а також осіб з інвалідністю. Необхідні речі надають у спеціально визначених пунктах у різних районах столиці.

Пункти видачі працюють у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах. Локації включають вулиці Ломоносова, Харківське шосе, Закревського, Курнатовського, Озерну, Цитадельну, Ярославську, Гната Юри, Повітрофлотський проспект та проспект Перемоги.

Додаткову підтримку надають територіальні центри соціального обслуговування, де доступні продукти тривалого зберігання та базові побутові товари. Для цього достатньо звернутися особисто або попередньо узгодити візит телефоном.

Фахівці наголошують, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві надається безкоштовно та дозволяє покрити основні потреби у складний період. Для швидшого оформлення радять мати при собі документи, що підтверджують статус отримувача.

Організатори закликають не зволікати зі зверненням, щоб уникнути черг та своєчасно отримати підтримку.

У перспективі планується розширення ініціативи: збільшення кількості пунктів видачі та залучення нових категорій громадян. Деталі та контакти доступні у територіальних центрах соціального обслуговування та на офіційних ресурсах міста.

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Київській області: українцям показали нові варіанти розміщення.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Київській області: жителя було оголошено про проблему.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які суми передбачені у квітні та хто не може отримати гроші.