Прогноз погоди на квітень в Києві на 2026 рік обіцяє, що другий місяць весни буде мінливим, тобто подарує багато контрастів, повідомляє Politeka.net.

Синоптики розкрили деталі.

Прогноз погоди на квітень в Києві обіцяє поєднання періодів дощів із сонячними днями, а температурний фон поступово зростатиме, наближаючись наприкінці місяця до по-справжньому весняно-літніх показників понад +20 градусів.

У першій декаді, з 1 по 10 квітня, у Києві переважатиме помірне тепло. У денні години температура становитиме близько +10…+13 градусів, проте вночі ще можливі короткочасні похолодання, інколи до -1 градуса. Початок місяця буде досить вологим: 5, 8 та 9 квітня очікуються інтенсивні дощі.

Крім того, 3, 4, 6 та 7 числа небо залишатиметься затягнутим хмарами без істотних прояснень. В інші дні першої декади погода порадує сонцем, що сприятиме активному пробудженню природи та початку цвітіння.

Друга декада, з 11 по 20-те, принесе більш стабільні весняні умови. Денна температура закріпиться в межах +10…+15 градусів, створюючи комфортні умови для прогулянок і перебування на свіжому повітрі.

Нічні заморозки остаточно відступлять, а температура в темну пору доби триматиметься на рівні +2…+7 градусів. Кількість опадів дещо зменшиться, проте 13, 14 та 19 квітня можливі тривалі дощі, які можуть затягнутися на цілий день. У проміжках між цими датами переважатиме малохмарна та сонячна погода.

Остання декада місяця, з 21 по 30 квітня, відзначиться відчутним потеплінням. Удень температура підніматиметься від +13 до +21 градуса, а ночі стануть значно м’якшими — подекуди до +11 градусів. Саме в цей період кияни зможуть остаточно відчути наближення літа та перейти на легший одяг.

Водночас кінець місяця буде найбільш дощовим: опади прогнозуються 21, 23, 24 та 30 квітня. Між цими датами очікуються ясні та сонячні дні з приємною температурою.

Загалом квітень у Києві стане місяцем активного весняного пробудження. Попри періодичні дощі та мінливу хмарність, погода швидко теплішатиме, а кількість сонячних днів поступово зростатиме.

