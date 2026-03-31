Прогноз погоды на апрель в Киеве на 2026 год обещает, что второй месяц весны будет изменчивым, то есть подарит много контрастов, сообщает Politeka.net.

Синоптики вскрыли детали.

Прогноз погоды на апрель в Киеве обещает сочетание периодов дождей с солнечными днями, а температурный фон будет постепенно расти, приближаясь к концу месяца к по-настоящему весенне-летним показателям более +20 градусов.

В первой декаде, с 1 по 10 апреля, в Киеве будет преобладать умеренное тепло. В дневные часы температура составит около +10…+13, но ночью еще возможны кратковременные похолодания, иногда до -1 градуса. Начало луны будет достаточно влажным: 5, 8 и 9 чисел месяца ожидаются интенсивные дожди.

Кроме того, 3, 4, 6 и 7 числа небо будет оставаться затянутым облаками без существенных прояснений. В другие дни первой декады погода порадует солнцем, что приведет к активному пробуждению природы и началу цветения.

Вторая декада, с 11 по 20-е, принесет более стабильные весенние условия. Дневная температура закрепится в пределах +10…+15, создавая комфортные условия для прогулок и пребывания на открытом воздухе.

Ночные заморозки окончательно отступят, а температура в темное время суток будет держаться на уровне +2…+7 градусов. Количество осадков несколько снизится, однако 13, 14 и 19 апреля возможны продолжительные дожди, которые могут затянуться на целый день. В промежутках между этими датами будет преобладать облачная и солнечная погода.

Последняя декада месяца, с 21 по 30 апреля, ознаменуется ощутимым потеплением. Днем температура будет подниматься от +13 до +21 градуса, а ночи станут значительно мягче — кое-где до +11 градусов. Именно в этот период киевляне смогут окончательно почувствовать приближение лета и перейти на более легкую одежду.

В то же время, конец месяца будет наиболее дождливым: осадки прогнозируются 21, 23, 24 и 30 числа. Между этими датами ожидаются ясные и солнечные дни с приятной температурой.

В целом апрель в Киеве станет месяцем активного весеннего пробуждения. Несмотря на периодические дожди и переменную облачность, погода будет быстро теплеть, а количество солнечных дней будет постепенно расти.

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области: какие суммы теперь придется платить жителям.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Киевской области: какие суммы получат жители.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве: кто может надеяться на эту поддержку.