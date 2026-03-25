Прогноз погоди з 26 березня по 4 квітня у Києві показує, що найближчими днями у столиці очікуються коливання температури та періодичні дощі, повідомляє Politeka.

Загалом, синоптики прогнозують поступове потепління наприкінці першого місяця весни з подальшим незначним зниженням температури на початку наступного місяця.

26 березня ранок розпочнеться із сонця, однак уже вдень небо затягнеться хмарами, які збережуться до вечора. Температура вночі становитиме близько +6°, вранці опуститься до +3°, а вдень підніметься до +13°.

27 березня вночі буде близько +7°, вранці температура зросте до +9°, а вдень досягне +17°. Хмарність збережеться впродовж дня, але ввечері можливі прояснення, опади не очікуються.

28 березня перша половина дня буде ясною, однак після обіду з’являться хмари. Температура коливатиметься від +8° вночі до +15° вдень.

29 березня сонце лише зрідка з’являтиметься з-за хмар, температура становитиме близько +12° вдень і +9° ввечері, при цьому опади не прогнозуються.

Прогноз погоди з 26 березня по 4 квітня у Києві також вказує на більш похмурий період наприкінці місяця.

30 березня протягом усього дня очікується суцільна хмарність. Температура знизиться до +10° вдень, істотних опадів не передбачається.

31 березня небо залишатиметься вкрите хмарами, вранці можливий дрібний дощ, який припиниться до вечора. Температура підніметься до +14° вдень.

1 квітня також буде хмарно протягом усього дня, температура триматиметься на рівні близько +14°, без опадів.

2 квітня умови істотно не зміняться. Очікується похмура погода без дощів, температура вдень становитиме близько +11°.

3 та 4 квітня небо залишатиметься затягнутим хмарами, опадів не прогнозується, а температура знизиться до +9° вдень і близько +4° вночі.

