Прогноз погоды с 26 марта по 4 апреля в Киеве показывает, что в ближайшие дни в столице ожидаются колебания температуры и периодические дожди, сообщает Politeka.

В целом синоптики прогнозируют постепенное потепление в конце первого месяца весны с последующим незначительным снижением температуры в начале следующего месяца.

26 марта утро начнется с солнца, однако днем ​​небо затянется облаками, которые сохранятся до вечера. Температура ночью будет около +6°, утром опустится до +3°, а днем ​​поднимется до +13°.

27 марта ночью будет около +7°, утром температура вырастет до +9°, а днем ​​достигнет +17°. Облачность сохранится в течение дня, но к вечеру возможны прояснения, осадки не ожидаются.

28 марта первая половина дня будет ясной, однако после обеда появятся облака. Температура будет колебаться от +8° ночью до +15° днем.

29 марта солнце лишь изредка будет появляться из-за облаков, температура будет около +12° днем ​​и +9° вечером, при этом осадки не прогнозируются.

Прогноз погоды с 26 марта по 4 апреля в Киеве также указывает на более пасмурный период в конце месяца.

30 марта ожидается сплошная облачность. Температура снизится до +10° днем, существенных осадков не предполагается.

31 марта небо будет облачным, утром возможен мелкий дождь, который прекратится до вечера. Температура поднимется до +14° днем.

1 апреля будет облачно в течение всего дня, температура будет держаться на уровне около +14°, без осадков.

2 апреля условия существенно не изменятся. Ожидается пасмурная погода без дождей, температура днем ​​составит около +11°.

3 и 4 апреля небо будет оставаться затянутым облаками, осадков не прогнозируется, а температура снизится до +9° днем ​​и около +4° ночью.

Последние новости Украины:

