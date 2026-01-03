У деяких населених пунктах Київської області в неділю, 4 січня 2026 року, знову застосовуватимуть локальні графіки відключення світла.

Енергетики оголосили про планові профілактичні роботи в електромережах Київської області на 4 січня 2026 року та відповідні графіки відключення світла, пише Politeka.

У межах Великодимерської селищної територіальної громади в Київській області 4 січня додаткові графіки відключення світла будуть застосовувати з 9:30 до 15:30 в селі Гайове для будинків по вулиці Центральна.

На території Обухівської міської громади, за даними ДТЕК, знеструмлення в неділю плануються так само з 9:30 до 15:30 в селі Гусачівка по вул. Добрий Шлях, Захисників України, Перемоги України, Слави, пров. Лісовий, повідомляє Politeka.

Також обмеження електропостачання діятимуть із 10 до 16 години в селищі Бородянка по вул. Будівельників.

Крім того, 4 січня 2026 року в Київській області графіки відключення світла торкнуться Ставищенської селищної територіальної громади. Енергетики попереджають, що там із 8:30 до 14:30 або з 11:00 до 17:00 без електроенергії тимчасово залишаться мешканці с. Василиха за такими адресами:

вул. Громадська, буд. 6;

Зарічна, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 18, 20, 21, 22, 23;

Затишна, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 22;

Кооперативна, 2, 3, 4, 4а;

Лугова, 22;

Миру, 1А, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 27, 29;

Пустовітна, 1, 2, 6, 7, 8;

Шевченка, 2, 2А, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 31, 32.

