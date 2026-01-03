Безкоштовне житло для ВПО у Київській області стає доступним у межах експериментального проєкту, який стартував цього року.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області передбачає можливість проживання до 12 місяців у спеціально обладнаних приміщеннях, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційній Фейсбук-сторінці Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, проєкт розрахований на тих людей, які після тривалого медсестринського або доглядового супроводу потребують додаткової допомоги та підтримки.

Проживання відбувається за рахунок державного бюджету і не передбачає фінансових витрат для отримувачів послуги.

У рамках ініціативи ВПО отримують безкоштовне житло у Київській області з усіма необхідними зручностями, включно з можливістю самостійного приготування їжі та веденням домашнього господарства.

Крім цього, учасники проєкту отримують підтримку у розвитку соціальних навичок та допомогу у вирішенні складних життєвих ситуацій. За потреби, до процесу залучаються фахівці та служби, незалежно від форми власності приміщень.

Надання безкоштовного житла для ВПО у Київській області забезпечують фізичні або юридичні особи, які внесені до Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг.

Вони мають відповідати критеріям, визначеним Кабінетом Міністрів, та повиння мати власне або орендоване приміщення, придатне для проживання.

У Міністерстві соціальної політики наголошують, що проєкт спрямований не лише на тимчасове розміщення, а й на відновлення самостійності та відчуття безпеки людей, які були змушені покинути свої домівки через війну.

Фахівці зазначають, що участь у програмі допомагає зменшити стрес та побутові труднощі.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.