Грошова допомога для ВПО у Київській області надається за певними критеріями майнового стану, повідомляє Politeka.

Виплати регулюються Порядком призначення та виплати допомоги на проживання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів №332 від 20 березня 2022 року.

Документ визначає випадки, коли соціальні виплати можуть не призначатися або бути припинені після початку їх отримання.

Однією з причин для зупинки допомоги є купівля житлової нерухомості або наявність у власності будинку чи квартири, які не відповідають встановленим критеріям. Соцдопомога не надається або припиняється, якщо протягом останніх трьох місяців члени сім’ї придбали житло чи земельну ділянку на суму понад 100 тисяч гривень.

Практика показує, що навіть менші покупки нерухомості можуть вплинути на збереження статусу отримувача. Юристи наголошують, що враховується не тільки вартість, а й правовий статус майна та його місце розташування.

Якщо переселенець або член його родини володіє житлом за межами зон бойових дій або районів з відомою датою завершення окупації, це може стати підставою для припинення виплат. Водночас, якщо площа квартири чи будинку менше ніж 13,65 м² на одну особу, така нерухомість не враховується як причина для скасування підтримки.

Таким чином, отримувачам грошової допомоги у Київській області важливо відслідковувати будь-які зміни у власності та дотримуватися встановлених правил для збереження права на соцвиплати.

Переселенцям радять заздалегідь консультуватися з фахівцями, щоб уникнути ризику втрати соціальної підтримки.

